Napoli-Alisson Santos, avanti insieme: c'è il riscatto dallo Sporting, le cifre dell'operazione

Dopo mesi di valutazioni e segnali più che incoraggianti arrivati dal campo, il Napoli ha deciso di puntare su Alisson Santos. L'esterno brasiliano, arrivato in prestito dallo Sporting CP durante il mercato invernale, proseguirà la propria avventura in azzurro anche nelle prossime stagioni. Una scelta che non è mai stata realmente in discussione nelle ultime settimane, complice la soddisfazione della dirigenza partenopea per il rendimento mostrato dal giocatore.

Neppure il cambio in panchina e l'imminente arrivo di Massimiliano Allegri hanno modificato i piani del club. Il Napoli, infatti, ha deciso da tempo di procedere con l'acquisto definitivo del classe 2002. Che ormai è da considerarsi avvenuto a tutti gli effetti, in attesa dei comunicati ufficiali del club azzurro e dello Sporting.

L'operazione del riscatto prevede un esborso di circa 16 milioni di euro, dopo gli oltre tre versati a gennaio per il prestito. Un investimento ritenuto particolarmente vantaggioso alla luce delle qualità evidenziate dal brasiliano. Una scommessa fortemente voluta dal direttore sportivo Giovanni Manna, inizialmente accolta con qualche perplessità ma che, secondo quanto emerso in questi mesi, ha trovato risposte importanti sul terreno di gioco.