L'Inter cambia portiere? L'ultima volta era stato Onana con Handanovic (e andò bene)

"Provedel ha la mia considerazione e la mia stima, lo ritengo un portiere che ci darà una mano importante in questa stagione". Christian Chivu ha deciso di non rispondere alla domanda fatta sul possibile avvicendamento tra Josep Martinez e l'ex portiere della Lazio. Quindi è anche difficile pensare che possa non pensarci, quantomeno, altrimenti avrebbe seccamente smentito un cambio.

L'ultima volta andò bene

L'Inter negli ultimi anni ha avuto sempre Sommer come primo portiere, al netto dell'acquisto di Josep Martinez che era costato circa 13 milioni di euro, quindi il doppio rispetto allo svizzero. Al netto di qualche - neanche troppo sparuta - critica, la scelta era sempre ricaduta su di lui come titolare, salvo poi salutarlo al termine del contratto, occorso quest'estate. Sommer si è preso la rivincita giusto l'altro giorno, vedendo affondare l'ex compagno di squadra 90 metri più in là, nell'area che solitamente era sua.

Così bisogna ritornare ai tempi di Onana e Handanovic. Il portiere sloveno iniziò come titolare, ma aveva un'età oramai non più verde e il camerunense fu bravo a levargli il posto, arrivando fino alla finale di Champions League contro il Manchester City. Onana fu poi venduto a 52,5 milioni di euro allo United, plusvalenza straordinaria visto che era arrivato a zero.