Il portiere dell'Inter, Ivan Provedel, protagonista in positivo a inizio partita contro il Genoa con due interventi decisivi, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Genoa a San Siro. Di seguito le sue parole.

Quanto è importante per un portiere tornare a giocare da titolare, non subire gol e ritrovare solidità difensiva? Oggi si è fatto trovare pronto anche in un paio di interventi.

“Intanto la cosa più importante era vincere, cercando di essere il più solidi possibile. Penso che oggi lo abbiamo fatto. Abbiamo gestito due occasioni, però la solidità c'è stata ed è una cosa che riguarda tutta la squadra. Se poi riusciamo anche a non subire gol, sono ancora più contento”.

Adesso probabilmente giocherà qualche partita , visto che Martinez si è fermato. Aspettare il suo momento è stato facile o difficile?

“Io sono stato fermo tanti mesi per un intervento alla spalla. Quando sono rientrato ho pensato soltanto a fare del mio meglio e a cercare di stare dentro questo gruppo. Poi, quando il mister mi mette in campo, devo fare il meglio che posso. Basta”.