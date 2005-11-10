Inter, Provedel protagonista: "Devo farmi trovare pronto, sono qui per quello"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:15Serie A
autore Marco Pieracci
28.11.2026 23:15Serie A
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Ivan Provedel, portiere dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 4-0 sul Genoa: "Io devo farmi trovare lì, sono qui per quello. La prima parata non era molto angolata, sulla seconda dovevo rimediare perché avevo dato una palla corta e avrei rosicato. L'importante è aver vinto. C'è stato uno scatto nel voler prendere gol: non solo di reparto, ma di squadra".
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