L'influenza risolve il ballottaggio in porta a Chivu: non sarà a disposizione Provedel

Notizia dell'ultimissima ora in casa Inter e in chiave derby di Milano di questa sera: Cristian Chivu non avrà a disposizione il portiere Ivan Provedel per la partita stracittadina cui è attesa la sua squadra.

Martinez tornerà a difendere i pali

La sua preferenza sembrava già orientata con decisione al ritorno tra i pali di Josep Martinez e le sensazioni ora assumono i contorni dell'ufficialità, in quanto l'estremo difensore è rimasto vittima di una sindrome influenzale, che ne impedirà la presenza anche in panchina.