L'influenza risolve il ballottaggio in porta a Chivu: non sarà a disposizione Provedel

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L'influenza risolve il ballottaggio in porta a Chivu: non sarà a disposizione ProvedelTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 19:26Serie A
autore Dimitri Conti
31.10.2026 19:26Serie A
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Notizia dell'ultimissima ora in casa Inter e in chiave derby di Milano di questa sera: Cristian Chivu non avrà a disposizione il portiere Ivan Provedel per la partita stracittadina cui è attesa la sua squadra.
Martinez tornerà a difendere i pali
La sua preferenza sembrava già orientata con decisione al ritorno tra i pali di Josep Martinez e le sensazioni ora assumono i contorni dell'ufficialità, in quanto l'estremo difensore è rimasto vittima di una sindrome influenzale, che ne impedirà la presenza anche in panchina.
Fonte: Marta Bonfiglio
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