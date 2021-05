Inter Campione. Moratti: "Eriksen ha dato classe alla squadra e l'ha completata"

vedi letture

Christian Eriksen e Ivan Perisic, da gennaio in poi, sono stati quasi due nuovi acquisti, per l'Inter di Antonio Conte. L'ex presidente Massimo Moratti ha così parlato del loro apporto: "Eriksen non solo è stato decisivo, ma ha dato quel tocco di classe alla squadra e l'ha completata. Ha dato sicurezza, rendendo il gioco più semplice e più sciolto, rendendo ogni situazione meno complicata. Perisic invece è un atleta di grande esperienza che ha saputo risolvere il problema in fascia sinistra, assicurando i gol e gli assist necessari per guadagnare punti in alcune partite".