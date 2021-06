Inter, che ballo di mercato tra Lautaro e Hakimi

Operazione cessioni nel vivo per l’Inter di Inzaghi, costretta a mettere un abbondante segno più a bilancio entro la fine del mese in corso per poter guardare con serenità al gioco ad incastri tra entrate ed uscite che coinvolgerà le prossime settimane di mercato a tinte nerazzurre. Due i giocatori indiziati per la partenza, non in contemporanea ovviamente, ma alternativi per l’incasso importante che consentirebbero di realizzare. E così, alla corte già nota da parte del Psg nei confronti di Hakimi si è aggiunta quella del Chelsea fresco Campione d’Europa e desideroso di consegnare un pezzo da 90 a Tuchel. Entrambe le offerte, da Londra e da Parigi, sono insufficienti se parametrate alla richiesta da 80 milioni imposta dall’Inter. L’altro nome è quello di Lautaro Martinez, che piace all’Atletico ed in Premier ma senza la presenza di proposte tangibili. Missione complicata, quella di realizzare soldi in un mercato povero: e così anche l’offerta dello Sporting per Joao Mario è insufficiente, così come i discorsi con il Cagliari per l’addio di Nainggolan sembrano essersi arenati. Serve uno sforzo, economico e di fantasia, per consegnare a Simone Inzaghi una rosa in linea con chi dovrà difendere il titolo di Campione d’Italia a fronte di una concorrenza sempre più agguerrita.