Inter, Chivu: "Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions..."

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter vinta per 3-4 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Cosa sta provando?

"Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e nel primo tempo lo ha fatto vedere. Siamo andati sotto di 2 gol, abbiamo trovato un gol importante che ci ha dato fiducia e poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo. Abbiamo tirato fuori un po' di carattere e alla fine, anche se non è stata semplice, ce l'abbiamo fatta".

L'importanza del primo gol di Thuram e il grande lavoro tuo, dello staff e dei ragazzi sulle palle inattive.

"Stamattina abbiamo fatto un allenamento solo con le palle inattive, sapendo che erano occasioni importanti da sfruttare. Abbiamo dei gran battitori, importante lavorare su questi dettagli".

E' la vittoria del gruppo e che sa di scudetto?

"E' una vittoria di gran maturità. A 7 giornate dalla fine, bisogna alzare le nostre ambizioni ed entrare in campo sapendo di poter allungare sulla seconda. Nel primo tempo siamo stati un po' sorpresi dalla loro intensità, ma poi abbiamo reagito da squadra matura e che vuole essere competitiva fino in fondo".

Cosa dice ai tifosi?

"Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions, anche noi ci stiamo avvicinando all'obiettivo".

Dal rientro di Dumfries, è cambiato il vostro modo di attaccare: ci racconta la sua importanza?

"Ci è mancato, senza nulla togliere al lavoro che ha fatto Luis Henrique in questi mesi. Con lui abbiamo più profondità e un'arma in più sulle palle inattive. Denzel arriva sempre a chiudere sul secondo palo e oggi l'ha datto vedere".