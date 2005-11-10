Ufficiale Kabasele resta bianconero: il centrale ha rinnovato con l'Udinese fino al 2027

Christian Kabasele resta a disposizione di Runjaic: l'Udinese ha infatti annunciato il rinnovo del centrale tramite il proprio sito, dando così continuità alla campagna prolungamenti inaugurata da Karlstrom e Padelli: "Solidità, esperienza e leadership ancora a disposizione dei bianconeri. Christian Kabasele ha prolungato il contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2027.

Kaba ha dimostrato quest’anno, ancora una volta, la sua affidabilità e la sua qualità rendendosi protagonista di una grande stagione da 3 gol in 30 presenze raccolte in Serie A. La prossima per lui sarà la quarta stagione con i nostri colori.

In bocca al lupo Kaba!".