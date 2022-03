Inter col freno a mano, Inzaghi contro la Juve si gioca tutto. Anche la permanenza?

Un mese per giocarsi tutto, Inter compresa. I nerazzurri vedono più lontano l'obiettivo scudetto dopo i sette punti conquistati nelle ultime sette partite, e ora Simone Inzaghi ha tanta strada da recuperare. Secondo il Corriere della Sera, anche per tenersi stretta la panchina del club attualmente campione d'Italia in carica

Tutto passa dal big match con la Juve. Lo snodo principale, in verità, arriverà già alla ripresa del campionato. L'Inter farà visita alla Juventus, in una partita molto sentita di suo e che in questo caso rappresenta anche le ultime speranze dei bianconeri di rimettersi davvero in corsa per il tricolore. Con una vittoria a Torino, il resto del calendario aiuterebbe i nerazzurri a ripartire. Con una sconfitta, tutto diventerebbe molto più complicato. E secondo il quotidiano Inzaghi si gioca tutto, anche la permanenza.