Inter-Conte, divorzio con riconoscenza: "Rimarrà per sempre nella storia del nostro club"

E' un comunicato con poche frasi ma di riconoscenza quello che l'Inter, in questi minuti, ha diramato per ufficializzare il divorzio dall'allenatore Antonio Conte. "Rimarrà per sempre nella storia del nostro club", ha scritto l'Inter sul suo sito. "La società desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto".