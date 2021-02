Inter, Conte verso la Juve: "Chi indossa questa maglia ha l'obbligo di rendere i tifosi orgogliosi"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Rai Sport in vista della partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus: "Chi indossa questa maglia ha l’obbligo, a prescindere dalla vittoria, di rendere orgogliosi i nostri tifosi, questa deve essere sempre la nostra missione - le parole riportate dal sito ufficiale - Il modo migliore per trasmettere la convinzione ai giocatori di vincere la partita e provare a passare il turno è il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera come abbiamo fatto. Noi dobbiamo andarci a giocare la partita con voglia, determinazione e con quello che abbiamo mostrato nelle due partite precedenti. Dovremo essere ancora più bravi, far tesoro di quello che è successo nell’ultima partita e cercare di essere perfetti perché per battere la Juventus bisogna giocare una partita che sfiori la perfezione".