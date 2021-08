Inter, del rinnovo di Lautaro se ne parlerà dal 31 agosto in poi. A oggi nessuna vera offerta dalle big

Lascia o raddoppia. L’Inter riaccoglie oggi Lautaro Martinez, reduce dal trionfo in Copa America con l’Argentina e sempre al centro delle voci di mercato. A oggi, scrive il Corriere dello Sport, non sono arrivate proposte vere e proprie per il Toro, che da parte sua a Milano sta bene, anche se gli è rimasto un tarlo: quell’offerta del Barcellona, pre-Covid, che gli avrebbe permesso di guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione e giocare insieme a Messi. Uno scenario oggi tramontato, con l’Inter che fa trapelare tranquillità e un contratto da rinnovare. I due temi, ricorda il quotidiano capitolino, sono però strettamente legati: senza offerte importanti per il trasferimento, è difficile che l’agente di Lautaro possa puntare a ottenere 6-7 milioni di euro a stagione, cioè più del doppio dell’ingaggio attuale. Se ne parlerà, comunque, dal 31 agosto in poi.