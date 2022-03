Inter, delusione ma nessuna multa per Alexis Sánchez. Il suo futuro è in bilico

Tanta delusione, ma nessuna multa per Alexis Sánchez. Il cileno è stato protagonista nella vittoria dell'Inter a Liverpool, facendosi espellere nel secondo tempo e compromettendo così le speranze di arrivare al 2-0 che avrebbe significato almeno tempi supplementari. Il giocatore, scrive Tuttosport, non sarà comunque sanzionato: il regolamento interno non prevede infatti multe per fatti di questo tipo, comunque legati a un evento di gioco.

Ma resta all'Inter? A tornare in discussione, semmai, è il suo futuro: Sanchez è legato all'Inter da un contratto fino al 2023. La società può però risolverlo unilateralmente a fine stagione con una buonuscita da circa 4 miliardi di euro ed è probabile che si possa andare in questa direzione.