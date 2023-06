Inter, Dimarco: "Giocare una finale di Champions non è una cosa da tutti i giorni, l'ho sempre sognato"

vedi letture

Protagonista di Champions League Magazine, Federico Dimarco ha parlato dei nerazzurri e della finale di Champions League. "Da quando sono nato la mia famiglia mi ha trasmesso l'amore per l'Inter, giocando qui ho esaudito un sogno. Giocare una finale di Champions non è una cosa da tutti i giorni, soprattutto per l’Inter che ne ha vinte tre. Ogni ragazzo sogna di giocare queste partite. L’Inter nella storia si è tolta sempre grandi soddisfazioni".