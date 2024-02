Inter, Dimarco: "Non dobbiamo prendere la partita sottogamba"

vedi letture

Federico Dimarco, giocatore dell’Inter, ha parlato prima dell’inizio del match di Serie A contro il Lecce ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Lecce è una trasferta difficile come tante altre partite, però oggi dobbiamo entrare in campo e dare il cento per cento perché sappiamo che una vittoria oggi sarebbe importantissima per noi. I possibili pericoli di oggi? Una cosa sicura è non prendere la partita sottogamba, sappiamo che tutte le partite in Serie A sono difficili. Abbiamo fatto fatica contro il Verona e altre squadre. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo per portare a casa il risultato. Carlos Augusto in difesa? Siamo tutti giocatori interscambiabili e non stiamo mai nella stessa posizione in campo. Per loro è indifferente, ma anche per me”.

Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali del match di Serie A tra Lecce ed Inter.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone. Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.