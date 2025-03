Inter, Dimarco: "Non stavo giocando bene, ma sono stato zitto e ho continuato a lavorare"

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sfida pareggiata dai nerazzurri a Napoli per 1-1: "Sapevamo di incontrare una squadra forte come il Napoli, però c'è da fare i complimenti alla squadra. Nonostante le tante assenza ha dimostrato tanto carattere e di voler portare a casa la vittoria, si è difesa alla grande. Peccato per quel gol all'ultimo però a questo punto ci teniamo stretto il punto".



Non è facile cambiare in corsa con tante difficoltà?

"Assolutamente, la squadra a livello di carattere e di carisma non abbia nulla da rimproverarsi. Loro hanno creato tanto, noi un po' meno, però penso che sia un punto importante".

Gol da togliere il fiato, cosa vedi in più di noi?

"Nulla, vedo come voi (ride, n.d.r.). Era da tanto che non facevo gol, mi sarebbe piaciuto festeggiarlo con una vittoria, ma va bene lo stesso".

Quanto è allenamento e quanto talento?

"Ultimamente ci siamo allenati pochissimo sulle punizioni, diciamo che è stato un bel gol".

Dove trovi l'umiltà quando senti che ti indicano come uno dei top d'Europa?

"Sono complimenti che mi fanno enorme piacere, ma a questo livello non è facile rimanere a livello alto. Da un periodo non stavo rendendo al meglio, ci sono momenti così, sono stato zitto continuando a lavorare".