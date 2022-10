Inter, Dimarco: "Superato il girone più difficile. Crescita? Do sempre il massimo"

Il difensore dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Amazon Prime dopo la sfida di Champions League vinta per 4-0 contro il Viktoria Plzen.

Una partita straordinaria: la sensazione è che vi siate anche divertiti.

"Sicuramente. Abbiamo avuto un approccio importante, abbiamo attaccato tutta la partita e il passaggio del turno è importantissimo, nel girone più difficile della Champions".

Aver passato il turno in un girone del genere vi dà ancora più soddisfazione?

"In pochi credevo che passassimo il turno. Ce l'abbiamo fatta da squadra ed eliminando il Barcellona che tutti davano per favorita".

Ci racconti la tua crescita?

"Sto bene, poi più giochi e più prendi fiducia. Capitano dei bassi durante il campionato, poi cerco di dare il massimo sia in allenamento che in partita".