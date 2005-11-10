Inter, distanza con il Liverpool per Jones: il recente esonero di Slot ulteriore ostacolo

Il mercato estivo deve ancora iniziare, ma l'Inter ha già le idee chiare sui rinforzi da regalare a Chivu. Uno degli obiettivi nerazzurri è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool. La trattativa, di fatto, è già stata avviata: in settimana primo contatto tra i due ds, Ausilio e Hughes, con una proposta del club presieduto da Marotta e una risposta dei Reds con relativa richiesta a livello di cifra. Al momento c'è distanza, ma questo potrebbe non essere l'unico ostacolo.

Jones, reduce da una stagione in cui non ha trovato lo spazio che sperava e con il contratto in scadenza nel 2027, ha manifestato il desiderio di andarsene. Una volontà che, però, potrebbe essere rivista considerando il recente esonero di Arne Slot. Il favorito per la panchina è Iraola e, nel caso in cui ritenesse il centrocampista inglese importante per il suo progetto, magari con una chiacchierata potrebbe convincerlo a rimanere. L'ultimo capitolo di una telenovela di mercato che si annuncia certamente di non facile soluzione.

Per quanto riguarda le cifre, l'Inter ha messo sul tavolo circa 20 milioni e il Liverpool ne ha richiesti 10 in più oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. L'accordo - Iraola permettendo - si può trovare a metà strada sui 25 milioni e, per quanto riguarda la percentuale, sarebbe non più del 15-20% della somma investita dall'Inter.