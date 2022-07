Inter, domani l'incontro per chiudere Bremer: Casadei e i bonus le chiavi per accontentare Cairo

Nella giornata di domani andrà in scena l'incontro decisivo tra Inter e Torino per chiudere l'operazione che dovrebbe portare Gleison Bremer alle dipedenze di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha fretta, vuole evitare la rimonta della Juventus, ma Urbano Cairo vorrebbe incassare 40 milioni. Beppe Marotta, invece, non vuole spingersi oltre i 25 e proverà ad avvicinare quella cifra con i bonus e inserendo il giovane Cesare Casadei come contropartita tecnica, valutato circa 8 milioni. A scriverlo è La Stampa.