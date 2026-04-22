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Inter, due giorni di riposo dopo il Como: il programma nerazzurro verso Torino
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L'Inter, dopo la faticosa rimonta di ieri sera contro il Como che ha regalato alla squadra di Cristian Chivu l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, ha ricevuto dal tecnico rumeno due interi giorni di riposo.
Dopo il rompete le righe di ieri sera, dunque, Barella e compagni hanno riposato oggi e replicheranno domani, tornando in campo alla Pinetina solo nella giornata di venerdì. Sabato mattina poi l'allenamento di rifinitura, prima della partenza verso Torino nel pomeriggio in vista del match contro i granata in programma domenica 26 aprile alle ore 18. In questi giorni, il focus principale sarà sull'eventuale recupero di Lautaro Martinez dopo l'affaticamento al polpaccio post Roma.
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