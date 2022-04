Inter e Milan studiano Darwin Núñez: gli scout dei due club hanno assistito alla sfida col Liverpool

Una lista infinita di osservatori ha assistito alla gara giocata dal Benfica contro il Liverpool allo stadio da Luz martedì sera. Stando ad A Bola, gli scout delle big hanno osservato con particolare attenzione Darwin Núñez, il 22enne attaccante che, peraltro, ha segnato l'unico gol delle Aquile nel match perso 3-1 con i Reds. Si parla in particolare di Atletico Madrid, Barcellona, ​​Bayern, Inter, Milan, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Arsenal. Da sottolineare c'è però anche l'intenzione del club portoghese di ricavare una somma a tre cifre per la sua cessione in estate, il che sembra tagliare fuori le due italiane.