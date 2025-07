TMW Osimhen-Galatasaray più vicini, il Napoli va forte su Nunez ed è pronto all'offerta

Il Napoli andrà forte su Darwin Nunez se il trasferimento di Victor Osimhen andrà in porto. Perché negli scorsi minuti c'è stato un incontro fra George Gardi, consulente di mercato della trattativa, Giovanni Manna - direttore sportivo del Napoli - e il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku, a Milano, per trovare una quadratura per il trasferimento di Victor Osimhen al Gala, stavolta a titolo definitivo. La sensazione è che l'affare sia in dirittura d'arrivo, perché l'offerta va a pareggiare la clausola di 75 milioni di euro, seppur spalmando su più anni il pagamento.

A quel punto, se tutto dovesse incasellarsi in maniera perfetta, ecco che Darwin Nunez sarà il primo obiettivo. Perché gli azzurri stanno puntando sull'uruguagio da inizio maggio, seppur tra cifra di acquisto - intorno ai 50 milioni di euro - e lo stipendio sia molto più costoso rispetto ad altre soluzioni come Lorenzo Lucca.

Nei giorni scorsi Fabian Coito, ex allenatore. di Nunez, aveva parlato del possibile passaggio in Serie A. "Lo vedrei bene al Napoli e in Italia. Al Liverpool ha avuto grandi momenti. Ma lui ha bisogno di spazio, di transizioni. Non è un giocatore che ha nella sua testa l'indole naturale verso la tattica. Fa le cose in base a quello che sente al momento. Quindi con Conte si potrebbe completare e trovare benissimo per fare la differenza, è perfetto per lui".