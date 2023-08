Inter, ecco Audero: "Italiano per l'aspetto emotivo, ma indonesiano per calma e serenità"

vedi letture

Emil Audero è un nuovo portiere dell'Inter. L'ex Juventus e Sampdoria, in questi primi giorni da nerazzurro, ha rilasciato un'intervista a Inter Tv. Una sorta di presentazione ai nuovi tifosi, in cui ha cominciato a spiegare le sue origini, per metà italiane e per metà indonesiane: "In cosa mi sento più italiano? L'aspetto emotivo e caratteriale, devo tirare fuori un qualcosa che ritrovo molto di più in quello che è il mio essere italiano. Dall'altra parte, l'opposto, con l'aspetto indonesiano, la calma e la serenità".

Sul genere musicale che più lo motiva in viaggio verso lo stadio, a poche ore dalla partita da disputare: "Un genere rock e un po' più pop". Mentre su film e serie tv preferiti si lascia scappare anche una battuta: "Notting Hill, sono un romanticone (ride, ndr). E per le serie tv Peaky Blinders", chiosa il classe '97.