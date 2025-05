Inter, Farris: "Lautaro con il Barça? Più no che sì. Proveremo a vincerle tutte"

Il vice-allenatore dell’Inter Massimiliano Farris analizza così ai microfoni di Sky Sport il match vinto per 1-0 contro l’HellasVerona: “L’aspetto più importante? Intensità, concentrazione, voglia. Sapevamo che il Verona si sarebbe chiuso e non era semplice trovare varchi. Forse nella ripresa avremmo potuto essere più veloci in alcune scelte, ma non abbiamo corso grandi pericoli. Più che di squadra B parlerei di calciatori con poco minutaggio, ma che sanno bene cosa ci si aspetta da loro”.

Sul Barcellona: "C’è grande consapevolezza. All’andata siamo andati a giocarcela, conoscendo i limiti difensivi del Barça, ma loro sono fortissimi e in certi momenti ci hanno schiacciato. Dobbiamo lavorare su quelle situazioni, ma lottare per un posto in finale contro una squadra del genere è già motivo di orgoglio. Daremo tutto per riuscirci”.

Su Lautaro: “Non ci sono lesioni, quindi un piccolo spiraglio c’è, ma ad oggi è più no che sì. Non si è ancora allenato, faremo il possibile, ma la situazione è complicata”.

Su Yamal: “Studieremo qualcosa di nuovo per limitarlo. È un giocatore che trova spazi dove non ci sono, ha fatto giocate di qualità superiore. Non è che gli abbiamo lasciato troppa libertà, è lui che se la prende. Vedremo come contenerlo meglio. Contro squadre come queste bisogna toglier loro il palleggio. Il Bayern ci ha pressati tutta la partita, il Barcellona ha scelto momenti diversi. Loro difendono con la linea alta e lì possiamo colpire. Ci aspettiamo che continuino con questa strategia, è stata la loro forza in 53 partite”.

Chiosa sullo Scudetto: “Purtroppo non dipende più da noi. Ma dobbiamo vincerle tutte e non avere rimpianti. Se il Napoli dovesse frenare, dovremo farci trovare pronti. Ora però testa alla partita di martedì, perché vale una finale leggendaria”.