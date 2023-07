Inter, Frattesi dopo il primo gol: "Bella sensazione, ma spero di farli quando inizia il campionato"

L'Inter non è andata oltre l'1-1 nella sfida odierna contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. La sfida, giocatasi a Osaka, ha visto il primo gol nerazzurro del neo acquisto Davide Frattesi. Questo il pensiero del centrocampista ex Sassuolo al termine della sfida ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente è una bella sensazione aver segnato, sono contento che sia servito per il pareggio, speriamo di farne quando inizia il campionato".

Il ritmo è stato influenzato dalla preparazione?

"Non è facile giocare con queste temperature, neanche per un tempo, siamo ancora nel pieno della preparazione e i carichi sono pesanti, ci sta che la condizione non sia al massimo ma secondo me abbiamo fatto bene".

Ora la sfida contro il PSG...

"Con il Paris Saint-Germain sarà un'altra partita come questa, dovremo essere bravi, i ritmi non saranno folli come in Campionato ma dovremmo cercare di chiudere al meglio questa esperienza qui in Giappone, con una vittoria".