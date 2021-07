Inter, Gagliardini: "Vogliamo vincere subito un trofeo. Poi penseremo a Champions e Serie A"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro dal ritiro alla Pinetina. Queste le sue parole:

È stato in vacanza con D'Ambrosio. Lui ha detto che è andato tutto bene, peccato solo per la compagnia... Cosa risponde?

"Io sono buono (ride, ndr). Ho fatto una decina di giorni da solo con la mia famiglia, poi ci siamo trovati una settimana in Sardegna e siamo anche andati cinque giorni in Puglia".

Vi siete anche allenati...

"Sì, ci siamo allenati: farlo assieme è anche più divertente".

Come sta andando il ritiro?

"Bene. Le prime sensazioni sono positive, stiamo iniziando a lavorare tosto e a mettere benzina nelle gambe. Aspettiamo arrivino tutti gli altri, ma per ora tutto bene".

Con voi ci sono anche molti giovani: su quale aspetto state insistendo?

"Tutti i giovani si stanno mettendo a disposizione, si impegnano e sono rispettosi. Questo gli fa onore, gli sarà utile nel prosieguo della loro carriera".

Quali sono i suoi obiettivi personali? E quelli di squadra?

"Abbiamo un trofeo da vincere, che è una cosa nuova per me. Quello è il primo obiettivo, quello più vicino, poi dovremo far meglio in Champions e confermarci in campionato, oltre ad arrivare in fondo in Coppa Italia".

Lautaro ha vinto la Copa America, Barella e Bastoni l'Europeo: vi siete sentiti?

"Ci siamo sentiti nei gruppi che abbiamo in comune. Gli faccio i complimenti, all'Italia a maggior ragione: essere campioni d'Europa è un privilegio, penso sia una cosa unica, che dà una grande spinta a tutto il movimento".