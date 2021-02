Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: Darmian per Hakimi, c'è Eriksen. Balla con Pjaca-Scamacca

L'Inter ospita il Genoa alle ore 15 con il chiaro intento di proseguire lungo il suo percorso da capolista della Serie A, approfittando anche magari del pareggio di ieri sera della Juventus in casa del Verona. Dopo aver incassato il buon esito dei tamponi alla squadra, Conte decide di sostituire lo squalificato Hakimi con Darmian sulla fascia destra, mentre Perisic rimane a sinistra come nelle ultime uscite. Per il resto, nessuna novità rispetto al recente passato: Eriksen comincia anche oggi da titolare al posto di Vidal, mentre davanti c'è al solito la LuLa. In casa Genoa, invece, c'è una grande novità nel reparto offensivo scelto da Ballardini, visto che Gianluca Scamacca torna titolare un mese e mezzo dopo l'ultima volta (in Coppa Italia con la Juve, il 13 gennaio) per far coppia con Pjaca e non con Shomurodov come si pensava: a sfavorire Destro, probabilmente, la diffida sulle sue spalle e il derby imminente. Di seguito gli undici ufficiali.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Antonio Conte.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Pjaca, Scamacca.

Allenatore: Davide Ballardini.