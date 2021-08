Inter, gli errori di Handanovic aprono le valutazioni tra i pali: seguiti Onana, Meret e Cragno

Contro l'Hellas Verona Samir Handanovic ha collezionato uno dei tanti errori dell'ultimo periodo. Il portiere sloveno è il calciatore che ha commesso più sbagli che hanno portato al gol avversario, quattro, come riportato dal Corriere dello Sport. E questo - si legge - ha portato l'Inter a fare una valutazione per i pali, considerando che l'ex Udinese è in scadenza a giugno 2022. André Onana è stato offerto, ma è solo uno dei nomi sul taccuino. Il club nerazzurro segue anche Alex Meret e Alessio Cragno, consapevole di avere anche in casa altri estremi difensori validi: Radu e i giovani Brazao e Stankovic.