Inter, i primi impegni: a fine luglio via alla Florida Cup con Arsenal, Everton e Millonarios

In attesa dell'ufficialità di Simone Inzaghi, l'Inter ha già organizzato le prime amichevoli in vista della prossima stagione. I nerazzurri prenderanno infatti parte alla Florida Cup a Orlando, un torneo a cui prenderanno parte anche Arsenal, Everton e Millonarios. Le partite si giocheranno il 25 ed il 28 luglio.

The 2021 Florida Cup field is set and we're coming in 𝕙𝕠𝕥!

⚽️@Arsenal

⚽️@Inter

⚽️@Everton

⚽️@MillosFCoficial https://t.co/QVvpk2GsAB#FloridaCup #ReadyForUniversal pic.twitter.com/B8NXaFfEav

— Florida Cup (@Florida_Cup) June 2, 2021