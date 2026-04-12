Inter, idea Brandt per il centrocampo: il tedesco può sostituire Mkhitaryan a parametro zero

Il centrocampo sarà uno dei dossier principali dell’Inter in vista dell’estate. Le possibili uscite di Henrikh Mkhitaryan e, soprattutto, l’incertezza legata al futuro di Hakan Calhanoglu obbligano il club a muoversi in anticipo per non farsi trovare scoperto. L’idea è quella di inserire energie nuove, senza però rinunciare a qualità ed esperienza. In questo senso, si stanno valutando diverse opportunità, con particolare attenzione al mercato degli svincolati.

Tra i profili monitorati con maggiore interesse c’è Julian Brandt. Il centrocampista offensivo tedesco è destinato a lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero e rappresenta una soluzione intrigante per più di un club europeo. Classe 1996, 29 anni, può agire sia da trequartista che da mezzala, qualità che lo rendono un possibile erede naturale di Mkhitaryan. Nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 300 presenze tra club e competizioni internazionali, con numeri significativi: 57 gol e 69 assist. Anche nell’ultima stagione ha confermato il suo valore, mettendo insieme 10 reti e 3 assist in meno di 1800 minuti.

L’aspetto economico - aggiunge sempre L'Interista - rende l’operazione ancora più interessante. Brandt percepisce uno stipendio relativamente contenuto, intorno ai 3,5 milioni netti, cifra sostenibile per i parametri nerazzurri. Tuttavia, la concorrenza non manca: anche l’Atletico Madrid segue con attenzione la situazione.