Sirene dalla Premier per Julian Brandt: il tedesco nel mirino di Aston Villa e Newcastle

Aston Villa e Newcastle hanno messo nel mirino Julian Brandt in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da FussballDaten, i due club di Premier League starebbero preparando offerte importanti per convincere il trequartista tedesco, che potrebbe rappresentare un’occasione a parametro zero.

Il classe ’96, attualmente al Borussia Dortmund, è seguito da diverse società e resta da capire se le inglesi riusciranno a persuaderlo a trasferirsi oltremanica. In questa stagione Brandt ha già collezionato 14 contributi tra gol e assist, confermandosi un giocatore di qualità e continuità.

La sua duttilità lo rende particolarmente appetibile: può agire da numero dieci, ma anche partire largo sugli esterni, offrendo soluzioni tattiche preziose. L’Aston Villa, in piena corsa per un posto in Champions League, rappresenta una destinazione intrigante e avrebbe bisogno di maggiore qualità per mantenere l’attuale livello: Brandt garantirebbe imprevedibilità e tecnica nell’ultimo terzo di campo.

Anche il Newcastle è alla ricerca di più creatività offensiva, soprattutto per supportare attaccanti come Nick Woltemade e Yoane Wissa. Se da un lato il progetto tecnico del Villa può risultare più immediatamente attrattivo, dall’altro i Magpies, tra i club più ricchi al mondo, potrebbero convincere il giocatore con un’offerta economica particolarmente rilevante.