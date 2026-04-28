Non solo l'Inter, anche la Roma ha messo nel mirino il possibile colpaccio a zero Brandt

La Roma comincia a muoversi in vista della prossima stagione e uno dei nomi da tenere d'occhio per il calciomercato estivo del club giallorosso è quello di Julian Brandt, 29enne centrocampista offensivo di nazionalità tedesca che è entrato negli ultimi mesi del contratto che lo lega al Borussia Dortmund.

Il nome di Brandt come possibile obiettivo della Roma viene fatto all'interno dell'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, con la rosea che spiega come il classe 1996 sarebbe tra gli obiettivi nella short list del club capitolino, tanto che sarebbero già stati avviati i primi contatti con il suo entourage.

C'è però da considerare che su Brandt promette di esserci molta concorrenza, visto che il poterlo acquisire come parametro zero è uno scenario che fa gola a molti. E non c'è solo la Serie A (Brandt, per esempio, nelle settimane scorse era stato accostato anche all'Inter), ma un po' tutti i principali club dei campionati più importanti in Europa.

Dalla Premier League, per esempio, erano emerse le piste Arsenal, Aston Villa e Newcastle come possibili soluzioni per il futuro professionale di Brandt, per il quale però, per esempio, c'è anche una finestra sulla Liga, dove lo segue con attenzione l'Atletico Madrid.