Inter, ieri lunga conference call Inzaghi-Marotta-Ausilio: si è impostato il prossimo mercato

Ieri non sono arrivati annunci ufficiali, che non significano però problemi. Fra l'Inter e Simone Inzaghi è tutto definito, firmerà un biennale da 4.5 milioni, bonus compresi. E' probabile, che con il weekend alle porte, tutto slitti a inizio settimana. Nel frattempo Inzaghi è ovviamente già in contatto costante con Marotta e Ausilio e secondo Tuttosport ieri c’è stata una lunga conference call per parlare del prossimo mercato. Inzaghi sa bene che ci saranno delle cessioni importanti e ha accettato il progetto ma confida che qualche pedina funzionale arrivi.