Inter, il Barcellona pensa a Lukaku ma il club non ci sente: Big Rom centrale nel progetto

vedi letture

Dopo Lautaro Martinez, tocca a Romelu Lukaku finire nel mirino del Barcellona. La notizia lanciata dal Mundo Deportivo trova spazio anche sul Corriere dello Sport. Tuttavia il belga è centrale nel progetto dell'Inter ed i dirigenti nerazzurri non hanno la minima intenzione di lasciarlo partire.

Big Rom non è la prima scelta del Barcellona - Come riporta il quotidiano sportivo, Lukaku non è la prima scelta del Barça. Koeman vuole Memphis Depay, attaccante del Lione, che non ha ancora rinnovato con il club francese. Tutto però passa dai rinnovo di Messi e Dembélé: se una delle due operazioni non andrà in porto e ci sarà una partenza importante (o clamorosa, nel caso di Leo), il numero 9 nerazzurro diventerebbe un acquisto da fare. a ogni costo. Koeman lo conosce bene visto che lo ha allenato all'Everton quando, nel 2016-17, il belga ha disputato una stagione super. L'altra opzione del Barça per un 9 di peso è legata a Haaland.

Lukaku incedibile, a meno che... - Come detto, per la dirigenza dell'Inter Lukaku era e resta un giocatore centrale. Nel prossimo mercato il club andrà alla ricerca di un suo vice e non di un sostituto. La questione potrebbe cambiare solo ed esclusivamente se la situazione economica del club imponesse un ridimensionamento.