Inter, il bilancio: risultato netto in rosso record con 245,6 milioni. Debiti a 698,1

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i conti del nostro calcio con uno speciale di due pagine con le 20 squadre della scorsa Serie A.

INTER

È una situazione da profondo rosso quella che si configura per l'Inter di Suning. Perché il bilancio 2020-21 ha portato a una perdita da 20 milioni di euro netti al mese, dopo quella da 102,4 milioni complessiva dell'anno precedente. Una situazione che probabilmente migliorerà nella prossima annata grazie alle cessioni di Hakimi e soprattutto Lukaku, con plusvalenze discrete e un taglio degli ingaggi, pur non esagerato. È però chiaro che l'Inter, se Suning non dovesse riprendersi (le notizie dalla Cina sul Coronavirus non sono felicissime), avrebbe dei grossi problemi.

Il fatturato

Ovviamente quello strutturato non è in calo verticale anche perché molti dei proventi televisivi del 2019-20 si sono spostati sul 2020-21, anche per quel che riguarda la Europa League. Dunque è evidente che la situazione si configuri come quasi discreta sul fronte profitti, con 362,4 milioni di ricavi strutturati. Ovviamente sono le plusvalenze il problema principale per cui è determinato un negativo del genere: solo 200 mila euro. Mostruose invece le spese, con 566,7 milioni di euro. Il risultato finale, in negativo di 245,6, è il frutto di queste incredibili cifre.

Sponsor dalla Cina in discesa, i debiti sono spaventosi

La realtà è che dopo la pandemia di Covid, dalla Cina si sono abbassati praticamente tutti gli indicatori. Perché gli sponsor sono scesi economicamente, la stessa Suning non si riesce più a esporre (e deve rilanciare il bond di Oaktree), mentre i debiti netti continuano a essere in esplosione. 698,1 milioni contro i 611 della Juventus e i 523,4 della Roma. Rispetto alle altre due il patrimonio netto è migliore, 53,5 milioni, ma è una cifra risibile. La realtà è che l'Inter dovrà cedere anno dopo anno (e contenere i costi) per ritrovare una linea di galleggiamento.