Inter, il pressing di Conte non ha fatto effetto: Bastoni vuole restare in nerazzurro

Alessandro Bastoni non ha minimamente intenzione di lasciare l'Inter per trasferirsi in Premier League. La corte di Conte non ha fatto effetto in queste settimane: il difensore, rivela il Corriere dello Sport ha momentaneamente chiuso le porte al Tottenham. La prospettiva di giocare in Inghilterra non lo attrae troppo, e anche il club nerazzurro, impegnato a trovare un calciatore da sacrificare il nome del bilancio, deve fare i conti anche con la volontà dei propri tesserati.