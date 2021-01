Inter in vantaggio, Juve in difficoltà: nerazzurri avanti 1-0 all’intervallo, nel segno di Vidal

Più Inter che Juventus nel primo tempo del derby d’Italia. E infatti le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per la squadra di Antonio Conte all’intervallo: decide, per ora, il primo gol in questo campionato di Arturo Vidal, bravo ad anticipare Danilo e battere Szczesny, sbloccando la gara senza esultare e dopo il discusso bacio allo stemma avversario nel pre-partita. Prima e dopo: da segnalare i fuochi di artificio precedenti il fischio d’inizio, tali da far rinviare lo start e far lacrimare Bonucci. La Juve? Pericolosa in avvio col gol annullato a Ronaldo per fuorigioco di Chiesa che l’aveva servito, poi in netta difficoltà sulla vigoria dei nerazzurri, dominanti soprattuto a centrocampo (impietoso fin qui il confronto tra i due reparti) e che si divorano almeno tre occasioni per siglare il raddoppio. La più ghiotta sui piedi di Lautaro, ma anche lo stesso Vidal e Lukaku avrebbero potuto fare meglio nelle chance arrivate. Conte batte Pirlo, per ora, ma ci sono 45 minuti da giocare. E il tecnico bianconero studia già eventuali cambi.