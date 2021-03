Inter infastidita dal via libera ai giocatori internazionali: esito scontato dopo il pressing sull'Ats

vedi letture

L'Inter ha vissuto con un certo fastidio il via libera che i Nazionali stranieri della rosa hanno ricevuto da parte dell'Ats di Milano nella giornata di ieri per raggiungere le rispettive selezioni in giro per l'Europa. L'esito - secondo La Gazzetta dello Sport - era comunque scontato visti i tanti attori in commedia e le diverse autorità chiamate in causa. Tutti si sono mossi con voli privati e tutti hanno dovuto fornire un indirizzo per garantire il percorso casa-campo che però verrà superato dalle autorizzazioni dei paesi che permetteranno ai giocatori di disputare regolarmente le partite senza quarantena. Strappo alla regola che sottolinea il vuoto normativo vigente in Europa per quanto riguarda Eriksen: lui si è fatto dare un passaggio da Milano direttamente dal charter dei compagni in volo verso Israele. Nessun passaggio preventivo in Danimarca.