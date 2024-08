Inter, inizia la nuova era americana: oggi a Marassi ci sarà anche Katherine Ralph

L'Inter si appresta a debuttare in Serie A sfidando il Genoa a Marassi e proprio allo stadio oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà Katherine Ralph, top manager di Oaktree impegnata sul dossier nerazzurro. Per il club inizia davvero la nuova era americana.

Genoa-Inter

Le ultime sul Genoa

Subito un banco di prova importante per il Genoa che affronterà i campioni d’Italia dell’Inter. Qualche dubbio di formazione che Gilardino scioglierà in queste ore. In difesa davanti a Gollini ci sarà una linea a tre con De Winter, Bani e molto probabilmente Vasquez. A centrocampo il dubbio é legato alla presenza o meno di Malinovskyi, in ballottaggio con la quantità di Thorsby, al fianco di Badelj e Frendrup con Zanoli e Sabelli che si giocano una maglia da titolare a destra e Martin a sinistra. In attacco Vitinha farà reparto con Messias.

Le ultime sull'Inter

Squadra che vince si cambia… poco. L’Inter riparte sostanzialmente dalla formazione della scorsa stagione, anche perché Simone Inzaghi non può ancora contare su Zielinski, ai box per la prima di campionato come De Vrij, Asllani e il lungodegente Buchanan. Recuperato ma in panchina Taremi, con lui anche l’ex Martinez: in porta ci sarà Sommer. Bisseck in vantaggio su Pavard nella difesa a tre con Acerbi e Bastoni; idem Darmian rispetto a Dumfries sulla fascia destra. Per il resto, il centrocampo è la solita filastrocca: Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan con Dimarco largo a sinistra. Thuram e Lautaro la coppia d’attacco.