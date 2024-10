Inter, Inzaghi attinge al vivaio anche il classe 2005 Berenbruch parte per Roma

Non solo Piotr Zielinski. In casa Inter, in vista del big match contro la Roma in programma domenica sera allo stadio Olimpico, potrebbe esserci una ulteriore defezione a centrocampo. Secondo le ultime raccolte da TMW, infatti, in chiusura della seduta odierna di allenamento Kristjan Asllani ha preso un colpo ed è quindi in dubbio per la trasferta capitolina. Zielinski, nella giornata di oggi, ha svolto solo terapie mentre l'altro infortunato Buchanan lavoro personalizzato in attesa del definitivo rientro in gruppo.

Al suo posto Inzaghi ha chiamato Thomas Berenbruch, mezzala mancina classe 2005 e grande protagonista dell'inizio di stagione dell'Under 20 nerazzurra (5 gol fra campionato e Youth League).

Le ultime sull'Inter

Simone Inzaghi ritrova Barella ma deve fare a meno di Zielinski: il centrocampista polacco potrebbe rientrare in Champions League, ma non è escluso si riveda con la Juventus a San Siro. Non è ancora al 100 per cento il canadese Buchanan. Il già citato Barella tornerà titolare - salvo sorprese Frattesi, protagonista in nazionale, si accomoderà in panchina - nella miglior formazione possibile: a centrocampo vi saranno anche Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle fasce, Darmian è favorito su Dumfries e Dimarco giocherà a sinistra. Solito ballottaggio fra Pavard e Bisseck sul centrodestra della difesa davanti a Sommer, con Acerbi e Bastoni che dovrebbero completare il reparto. Thuram e Lautaro, come al solito fra gli ultimi a rientrare dagli impegni internazionali, in attacco.