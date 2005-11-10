Inter, da Inzaghi a Chivu: che crollo nei punti Champions. E Simone ha perso solo 9 volte in 4 anni

Inter a zero punti in Champions League. Dopo due giornate, la fotografia del percorso europeo dei nerazzurri è in chiaroscuro, tendente allo scuro. Il tonfo interno con il Club Brugge rimette in discussione le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi di finale e conferma le difficoltà della squadra di Cristian Chivu in campo europeo. Un netto passo indietro rispetto al passato.

Troppa differenza nella media punti

Il raffronto, inevitabile, è con quello che l’Inter ha fatto con il suo precedente allenatore. Nei quattro anni con Simone Inzaghi in panchina, la squadra milanese ha sempre centrato almeno l’approdo agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Anche senza considerare il percorso nella fase a eliminazione diretta - per la cronaca, escludendo le finali, Inzaghi ha perso appena due delle sedici gare di questo tipo disputate -, la distanza emerge dalla media punti.

Con il piacentino, nella fase a gironi - considerando sia il vecchio sia il nuovo format -, l’Inter ha conquistato 51 punti in 26 partite. Significa una media di 1,96 punti a partita. Chivu, con quattro vittorie in dieci gare, scende a 1,5. E il confronto diventa ancora più complicato considerando soltanto le partite giocate con il nuovo format: Inzaghi ha chiuso l’unico maxi-girone disputato con 2,38 punti di media. Tutto un altro mondo.

E le sconfitte…

C’è poi un divario enorme anche per quanto riguarda le partite perse in campo europeo. In questo caso consideriamo l’intero campione: su 44 partite disputate con i nerazzurri in Champions, Inzaghi ne ha vinte 25, pareggiate 10 e perse appena 9. Solo due in più di Chivu, che però allena l’Inter da un anno e uno scampolo di stagione e, per ora, ne ha già perse sette delle dodici disputate.