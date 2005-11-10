«Prima o poi il cerchio con la Juve si chiuderà». Così Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio. Il tecnico ex Napoli si è, di fatto, candidato alla panchina bianconera senza troppi giri di parole. Diretto e in pressing, ha fatto conoscere il suo desiderio.

Una dichiarazione che ha avuto un'eco enorme nel mondo Juve e non solo: il toto-ritorno è già partito. Sui social i tifosi non hanno perso tempo, lanciando messaggi diretti al tecnico salentino. Secondo molti, soltanto lui potrà riportare la Juventus a vincere. Del resto, c'è poco da stupirsi: il ciclo vincente cominciò proprio con Conte e il segno lasciato da questo allenatore, così come il legame con l'ambiente, è sempre stato molto profondo, anche se la separazione fu burrascosa.

Tutto molto bello, ma questa dipendenza del tecnico dalla Juve e di una parte dell'ambiente bianconero dalla sua figura appare eccessiva e anche limitante. La Juve ha vinto senza di lui e lui ha vinto anche senza la Signora. Questa volontà di tornare insieme a tutti i costi nasconde diverse insidie per entrambi. Il tempo è passato e molte cose sono cambiate.

La Juve non ha più la forza, in campo e fuori, di qualche anno fa e per Conte, abituato ad avere sempre tutto quello che vuole, questo potrebbe rappresentare un problema. I due mondi non sembrano più così vicini come un tempo.

A tutto questo dobbiamo aggiungere che oggi la Juve rischia seriamente di non qualificarsi alla Champions League e, senza questa competizione, ogni pretesa di Conte diventerebbe più difficile da soddisfare. Lui stesso, come ha dichiarato, non è in grado di scendere a compromessi.

Le belle storie d'amore, una volta finite, sono sempre complicate da far rivivere. Forse è giunto il momento di guardare in un'altra direzione e Simone Inzaghi potrebbe essere il profilo adatto per cominciare un nuovo percorso. Un allenatore vincente, equilibrato, capace di adattarsi alle situazioni e di trarre il meglio dai propri giocatori, lavorando in sintonia con la società. Lui e Carnevali potrebbero trovare più facilmente un punto d'incontro, senza snaturarsi.

Inzaghi è inoltre un tecnico capace di creare una forte empatia con il gruppo. Il suo modulo preferito è il 3-5-2, ma il sistema di gioco lascia anche la giusta libertà alle individualità dei singoli.

Per il futuro, Simone Inzaghi potrebbe dare vita a una bella storia con la Signora bianconera. È tempo di cambiare: c'è un futuro anche senza Conte.

