Inter, Inzaghi: "Contento per Barella, non meritavamo di subire gol"

Dopo la gara vinta dall'Inter per 3-1 contro il Parma, ecco le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN: "A fine primo tempo avevamo già visto l'opportunità di poter offendere sui piazzati, sfruttando il secondo palo. Sapevamo delle difficoltà della gara, i ragazzi sono stati bravi a trovare i ritmi giusti".

Sulle marcatore e il gol mancato da Lautaro Martinez: "I due gol di Dimarco e Barella sono stati importanti. Barella è un giocatore straordinario: lo scorso anno ha segnato meno, ma secondo me ha fatto benissimo. Lautaro deve continuare a lavorare come ha fatto: il rientro in difesa al 90' è il simbolo di un capitano che lotta fino all'ultimo. Non meritavamo di subire il gol perché potevamo mantenere la porta inviolata".

A fine partita c'è stato un breve siparietto, beccato dalle telecamere insieme a Darmian: "Con Darmian abbiamo scherzato un po' su, vista la rabbia del mio giocatore.

L'errore è a monte e il meno colpevole è Matteo".

Sul nuovo Mondiale per Club: "Chiaramente cercheremo di fare il massimo nel Mondiale per Club. I ragazzi stanno lavorando: in tre anni, il lavoro fatto dai miei giocatori è davvero incredibile. Vedere la base di partenza e l'arrivo nella nuova competizione è sicuramente meritato".

Chiosa su Correa, entrato in campo nella ripresa: "Correa sta molto bene e sta lavorando come deve. Deve continuare in questo modo, Taremi e Arnautovic sono elementi importanti".