Inter, Inzaghi dopo l'1-1 col Pisa: "Bene l'atteggiamento, non vogliamo mai perdere"

Nella serata di ieri l'Inter ha pareggiato, a fatica, 1-1 contro il Pisa all'Arena Garibaldi, partita che era una sorta di amichevole in famiglia per i fratelli Inzaghi. Dopo il vantaggio toscano con Piccinini a fine primo tempo, i nerazzurri hanno faticato non poco a trovare la via del gol, segnando il pareggio solo a fine recupero del secondo tempo con Yann Bisseck. Una prestazione ovviamente condizionata dalla preparazione e dalle tante assenze fra i campioni d'Italia, che ha comunque visto Simone Inzaghi trarre indicazioni più che positive:

"Queste sono partite importanti per mettere minuti nelle gambe. Il Pisa ha fatto veramente una bella gara, ma io sono contento dell'atteggiamento dei miei ragazzi. Abbiamo dimostrato che nemmeno in amichevole vogliamo assolutamente perdere. Questa è la mentalità che mi piace", il pensiero dell'allenatore dei campioni d'Italia in carica.

Le prossime sfide dell'Inter in vista del debutto in campionato col Genoa

Dopo l'amichevole di ieri i nerazzurri torneranno in campo mercoledì 7 agosto, quando Barella e compagni affronteranno allo U-Power Stadium di Monza l'Al-Ittihad di Karim Benzema prima di chiudere la preparazione estiva in Inghilterra: appuntamento per domenica 11 agosto, a Stamford Bridge, per la prestigiosa amichevole contro il Chelsea di Enzo Maresca. Poi spazio al campionato, col debutto previsto per sabato 17 agosto contro il Genoa.