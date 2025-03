Inter, Inzaghi fa il punto sui rientri: "Carlos più avanti di Zalewski. Darmian e Dimarco..."

Battuto il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter si prepara alla prossima di campionato, in programma sabato sera con il Monza. Simone Inzaghi, in conferenza stampa da Rotterdam, ha fatto il punto sui possibili rientri: "Non lo so, penso che Carlos Augusto possa provare a esserci. Zalewski pure, secondo me Carlos è un paio di giorni in vantaggio su di lui. Dimarco e Darmian non so se riuscirò ad averli in queste tre partite, però c'è grande fiducia e abbiamo un ottimo staff che lavora per far sì che possiamo lasciare l'emergenza alle spalle".

Nel corso dell’incontro con i cronisti nella pancia dello stadio De Kuip, il tecnico nerazzurro ha parlato anche della possibile alternanza in porta fra Yann Sommer e Josep Martinez: "Vedremo con calma. Martinez ha fatto vedere le proprie qualità, su cui nessuno aveva dubbi. È stato bravissimo a rimanere tranquillo e adattarsi bene: essere il portiere dell'Inter non è semplice, ha un portiere come Sommer che ha grandissima esperienza e sta facendo bene.

Valuterò con calma, ma sono soddisfatto di tutti, anche di Di Gennaro e di Calligaris che è rimasto con noi per un lungo periodo. Mi complimento anche con la Primavera che ha fatto un bel passaggio del turno".

La conferenza stampa di Inzaghi.