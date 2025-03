Live TMW Inter, Inzaghi: "Gara approcciata nel modo giusto. I miei giocatori sono incredibili"

23.15 - Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida contro l'Atalanta.

23.22 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro: "I miei giocatori ora sono incredibili, siamo venuti a giocare con tante defezioni, abbiamo fatto tantissime partite in grandissima emergenza, ma con queste disponibilità sono molto soddisfatto. Ora c'è questa sosta, speriamo di recuperare qualche giocatore che non vede l'ora di rientrare. Dumfries mi sembrava abbastanza tranquillo, c'è speranza di riaverlo presto".

I giocatori sul lettino?

"Quelli che non c'erano stasera, da De Vrij a Zalewski. Abbiamo dei giocatori che stanno migliorando, non vogliamo affrettare, erano infortuni delicati. La continuità per noi è importante, in queste ultime due di Champions abbiamo trovato maggior equilibrio. Dobbiamo continuare di questo passo".

Quanto è contento del primo quarto d'ora?

"Chiaramente sono contento dei cento minuti tra primo e secondo tempo, tutti si sono aiutati da squadra, non è semplice entrare in determinate partite. La gara è stata approcciata dal primo all'ultimo minuto, sapevamo di dover fare una grande prestazione".

Lautaro ha chiesto il cambio? Ha avuto qualche problema?

"No, nulla. Aveva speso tanto, chiaramente era in programma, avevo già fatto i due slot, me ne rimaneva soltanto uno".

