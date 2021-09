Inter, Inzaghi: "Gran prestazione, c'è rammarico per il risultato. Courtois migliore in campo"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, commenta il ko contro il Real Madrid: "Dovevamo prestare più attenzione. C'è grande dispiacere perché avevamo fatto un'ottima gara. La squadra è stata benissimo in campo. Andiamo avanti con le nostre idee e concetti, perché la qualificazione possiamo ottenerla".

Sempre sulla prestazione: "Abbiamo creato tante occasioni. C'è da dire che abbiamo trovato un portiere che è risultato il migliore in campo. Fortunatamente non sempre troveremo Courtois, è stato bravissimo e in 2-3 occasioni si è superato. Sono molto orgoglioso della prestazione, c'è delusione per il risultato. Dobbiaimo continuare a lavorare così ma con questi concetti possiamo andare lontano".

Sulla scelta degli attaccanti: "Tutti e due gli attaccanti erano partiti domenica. Lautaro aveva un'ammonizione, non vedevo grandissimi pericoli e ho preferito tenere in campo Edin. C'è rammarico grandissimo solo per il risultato".