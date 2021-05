Inter-Inzaghi, la firma può arrivare in "campo neutro". Ritiro e mercato, via alla programmazione

Le prime indicazioni di casa Inter, spiega il Corriere dello Sport, prevedevano l'arrivo a Milano di Simone Inzaghi già nella giornata di oggi. Ma salvo sorprese non sarà così. Per il quotidiano è molto più facile immaginare un viaggio di Marotta e Ausilio a Roma o a Piacenza (casa del neo allenatore) per una prima riunione operativa sul mercato, ma pure sulle questioni organizzative di ritiro e preparazione estiva. L'annuncio dovrebbe arrivare già oggi, sempre che vengano risolti gli ultimi dettagli e le ultime formalità, altrimenti si slitterà di qualche ora anche se l'ufficialità non andrà oltre il fine settimana.