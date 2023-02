Inter, Inzaghi: "Lautaro è uno dei nostri leader. Abbiamo grande fiducia in Lukaku"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-1 contro l'Udinese: "Sapevamo delle difficoltà della sfida contro una formazione fisica e tecnica che ti mette in grande difficoltà. La mia squadra ha fatto un ottimo primo tempo, anche se c'è stato il neo importante del gol preso in uscita: dovevamo stare un po' di più in protezione, c'era da prestare più attenzione perché mancava poco all'intervallo. E' una vittoria importante, sono molto soddisfatto".

Quanto è importante aver recuperato Lukaku?

"Abbiamo bisogno di tutti. Chi ha giocato da titolare e chi è subentrato ha fatto un grandissimo lavoro: i giocatori ci mettono impegno anche in allenamento e dovrebbero giocare tutti, ma è chiaro che l'allenatore deve fare delle scelte. Queste scelte le ho fatte in tranquillità".

Calhanoglu favorito su Brozovic e Dzeko su Lukaku in vista del Porto?

"L'importante è avere questi ballottaggi e dover fare delle scelte. Nei primi quattro mesi, fino alla sosta, abbiamo avuto grandissime difficoltà e i ragazzi sono stati bravi. L'esperienza mi dice di aspettare, i giorni successivi sono i più importanti per preparare le partite: vedremo come avranno recuperato, le scelte si cercano di fare nel miglior modo possibile, sempre per il bene dell'Inter".

Che voto daresti a Lukaku nel recupero della sua forma?

"Sta migliorando quotidianamente, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Abbiamo grandissima fiducia in lui. Ci sta mettendo tutto l'impegno possibile, a Londra ha avuto qualche problema e ha avuto una lesione importantissima. Faccio fatica a dare un numero, ma può crescere: le partite gli faranno ritrovare la condizione migliore".

Perché ha giocato Handanovic?

"Avrebbe giocato prima, ma ha avuto qualche problemino dopo il ritiro di Malta. E' un portiere importante, sta molto bene e in questo momento ci serve tantissimo con la sua esperienza e per far tirare il fiato a Onana. Sono contento per Handanovic, ma non avevo nessun dubbio".

Lautaro voleva segnare due gol e non uno solo?

"Avrebbe voluto segnare anche prima. Ci mette sempre tutto, è uno dei nostri leader: deve continuare a lavorare come sta facendo, è rientrato in grandissima forma dal Mondiale".